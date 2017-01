Seraing: Eric Castellano, qui a tué son bébé de six mois, avait des problèmes psychiatriques (vidéo)

Le père qui a tué vendredi son bébé de six mois n’était pas toxicomane et son couple était sans histoire, indique samedi le parquet de Liège.

Eric Castellano, âgé de 31 ans, faisait déjà l’objet d’un suivi psychiatrique et était sous traitement. Il était actuellement dans une phase où il n’allait pas bien et devait prochainement entrer en cure. Cependant, son couple était sans histoire et il était aimant avec son enfant, lui donnant notamment le bain le matin.

Vendredi, il était venu rendre visite à sa maman qui gardait le bébé et avait eu une discussion paisible avec elle. Celle-ci s’est absentée un instant au téléphone et c’est à ce moment-là que le père a tué son enfant de plusieurs coups portés avec les mains.

La juge d’instruction a requis un mandat d’arrêt pour homicide à son encontre. Samedi matin à 11h30, il était encore interrogé par la juge. «Du travail en perspective pour les médecins», constate le parquet. La maman et la grand-maman, toutes deux sous le choc, sont sorties de l’hôpital et ont été entendues par la juge d’instruction.