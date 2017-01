Vols retardés ou annulés, les conditions climatiques provoquent des embarras à l'aéroport de Zaventem

Ces retards et annulations ont plusieurs explications, peut-on lire sur VTM Nieuws. Le planning des départs et arrivées est en effet modifié car des vols provenant de l’étranger ont été annulés ou ont du retard à cause de la neige, présente un peu partout en Europe.

Mais pas seulement. Les plaques de verglas sur le tarmac de l’aéroport rendent les décollages et atterrissages difficiles. « Nous avons plus de quatre heures de retard », explique un passager à nos confrères. « Nous ne sommes tenus au courant de rien, seulement que nous devons être patients ».

À Bruxelles, deux vols, un vers Kinshasa et un autre vers l’Ouganda et le Rwanda, ont été annulés. Les long-courriers ont besoin de pistes plus longues pour atterrir et décoller.