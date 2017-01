Adieu le froid et le verglas? Les températures vont remonter mais de la neige s'annonce encore ces prochains jours!

Si le temps sera plus chaud et plus sec sur le reste du territoire, des chutes de neige risquent encore de perturber le trafic dans les Ardennes et les Hautes-Fagnes.

Le temps sera plus doux et il fera généralement sec lundi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le ciel sera gris et brumeux et un brouillard parfois épais sera présent. Les maxima atteindront entre 1 et 8 degrés.

Le risque de quelques faibles pluies intermittentes persistera en matinée. Dans l’après-midi, le temps restera généralement sec et quelques éclaircies timides pourront surgir localement. Les maxima oscilleront entre 8 degrés à la Côte, 4 ou 5 degrés sur le centre et 1 à 3 degrés en Ardenne. Le vent sera faible de directions variées.

En soirée et durant la nuit de dimanche à lundi, la nébulosité restera abondante avec par moments un peu de bruine et, en Ardenne, quelques précipitations hivernales. Le gel nocturne restera limité à la Haute Belgique avec des minima compris entre 0 et -2 degrés sur cette région et de +1 à +4 degrés ailleurs. Le vent sera faible, d’abord variable, puis de secteur sud-sud-ouest.

Avertissement de l’IRM

Lundi, le ciel sera gris et brumeux et donnera un peu de pluie ou de bruine. L’après-midi ou en soirée, davantage de pluie est attendue et, en Haute Belgique, de la neige. Les températures atteindront 5 degrés. Une précipitation traversera le pays d’ouest en est pendant la nuit. Les chutes de neige sur les hauteurs pourront rendre les routes glissantes.

L’IRM signale par ailleurs des conditions favorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau. Il conseille d’être attentif à tout symptôme de maux de tête ou de nausées qui pourraient provenir d’une intoxication au CO.