Liège: son voisin porte plainte contre lui, il tente de le tuer

Un homme de 40 ans a tenté de tuer son voisin qui avait porté plainte contre lui pour coups et menaces, samedi à Liège. Il doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Liège pour ces faits a-t-on appris au parquet de Liège.

L’homme était chez lui samedi après-midi avec des amis et leur a dit qu’il sortait cinq minutes pour promener le chien. Au lieu de cela, il est entré chez son voisin - dont il avait déjà fracturé la porte qui ne fermait plus - et a tenté de lui porter un coup de couteau au thorax. La victime s’est protégée avec le bras qui a été blessé.

Après ces faits, l’individu est retourné chez lui.

L’appartement est maculé de sang, selon le parquet. L’auteur présumé a été privé de liberté et un mandat d’arrêt a été requis par la juge d’instruction pour tentative de meurtre. Un médecin légiste a été mandaté par le parquet.

L’homme a déjà de nombreux antécédents pour des faits de violence. Il ne collabore pas à l’enquête.