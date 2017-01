Subsides à la Loterie: MR et Ecolo veulent plus de transparence

Laurence Piret

Les débats auront lieu ce mercredi, en séance plénière de la fédération Wallonie-Bruxelles. Deux conseillers MR et Ecolo réclament une plus grande transparence dans l’octroi des subsides de la Loterie Nationale, décidée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela éviterait les procès d’intention et les rumeurs de « copinage ».