Braquage de Kim Kardashian à Paris: 17 personnes interpellées

17e personnes au total ont été interpellées lundi matin en région parisienne et en province dans le cadre de l’enquête sur le braquage de la star américaine Kim Kardashian à Paris en octobre, a appris l’AFP de sources policières. Les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de Paris avaient mis en place des surveillances et filatures qui ont permis de reconstituer le réseau (braqueurs, intermédiaires, receleurs), avec des ramifications menant en Belgique, a précisé une source policière.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre, la vedette ultra-médiatisée de 35 ans s’était fait braquer dans une discrète résidence hôtelière de luxe à Paris par des hommes armés qui lui avaient volé pour neuf millions d’euros de bijoux, après l’avoir ligotée et bâillonnée.

De l’argent et des documents ont notamment été retrouvés lors de différentes perquisitions qui se poursuivaient lundi vers 08h00, a précisé une source policière.

Cette opération menée sous la direction de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de Paris, simultanément en région parisienne et dans le sud de la France, est le fruit de plusieurs semaines d’investigations permises notamment par l’exploitation des traces ADN retrouvées sur le lieu du braquage, a détaillé une autre source.

«Une des traces a +matché+ avec un individu connu des services de police pour des faits de braquage et des affaires de droit commun, et considéré comme un voyou de grande envergure», a expliqué cette source.

Les braqueurs, masqués et portant des blousons de police, avaient menacé avec une arme la star venue à Paris pour assister à la Fashion Week, avant de la ligoter, de la bâillonner, et de l’enfermer dans la salle de bain. Les voleurs, dont certains sont venus et repartis à vélo, ont emporté une bague d’une valeur de quatre millions d’euros et un coffret de bijoux pour un montant de cinq millions.

Des traces ADN avaient été retrouvées dans l’appartement. Dans leur fuite, les malfaiteurs ont également perdu un pendentif serti de diamants, d’une valeur estimée à environ 30.000 euros, appartenant à la jeune femme. Le bijou, ramassé par une passante dans la rue à proximité des lieux du vol quelques heures après le braquage, a été remis aux enquêteurs.

Avec la police Belge

Selon le Nieuwsblad, la police belge aurait collaboré à l’enquête. L’arrestation des suspects a été réalisée lors d’une action policière menée conjointement par les forces de l’ordre française et belge dans un camping en France. Toujours selon nos confrères néerlandophnes, les enquêteurs auraient en effet trouvé un lien entre un potentiel acheteur auquel se seraient adressés les cambrioleurs de la star américaine.

Plusieurs des interpellés sont considérés comme des malfaiteurs chevronnés. De l’argent et des documents ont été retrouvés lors de différentes perquisitions.

Les gardes à vue pourront durer jusqu’à 96 heures, l’enquête étant ouverte pour «vol avec arme en bande organisée», en plus d’"association de malfaiteurs» et «séquestration».