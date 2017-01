Météo: temps gris et maussade ce lundi, l'alerte jaune de l'IRM maintenue pour une partie du pays

Le temps sera gris et maussade lundi avec de la brume ou du brouillard, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Il soufflera un vent de sud-sud-ouest modéré dans l’intérieur du pays, et modéré à assez fort au littoral. Les maxima se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 8 degrés à la côte.

Lundi soir et durant la nuit, une perturbation traversera la Belgique d’ouest en est, ce qui donnera lieu à des pluies parfois modérées en basse et moyenne Belgique, et à de la neige fondante ou de la neige en Haute Belgique.

Malgré ce redoux, l’IRM maintient une alerte jaune en ce début de journée pour une partie du pays.

« A l’arrière de la zone de pluie, des plaques de glace pourraient se former sous les éclaircies », précise l’IRM. Après le passage de la perturbation, le vent deviendra modéré de secteur ouest à nord-ouest à la côte, et faible de secteur ouest ailleurs. Les minima oscilleront entre 0 degré sur les hauteurs de l’Ardenne et + 4 degrés à la Côte.

Mardi, il fera généralement sec avec dans un premier temps des éclaircies, puis beaucoup de nuages.

Mercredi et jeudi, le temps sera relativement doux mais variable avec régulièrement de la pluie et, en Ardenne, des précipitations hivernales, sous des maxima pouvant atteindre 10 degrés.

À partir de vendredi, il fera plus froid avec des averses de neige par endroits.