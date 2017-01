Egypte: huit policiers tués dans une attaque au camion piégé

Un kamikaze a foncé avec son camion rempli d’explosifs sur un barrage de sécurité dans la ville d’Al-Arish dans le nord du Sinaï et des hommes ont ensuite ouvert le feu sur les policiers, ont indiqué des responsables de la police.

Le quotidien d’Etat al-Ahram a également fait état dans sa version électronique de huit blessés dans l’attaque.

Tribus del Sinaí afirman que los insurgentes capturaron a un número de soldados en el ataque de al-Arish. #Egipto https://t.co/qzgHNBhFzt pic.twitter.com/ZuMpWmtF97 — Arabia Watch (@arabiawa) 9 janvier 2017

De très nombreuses attaques visant l’armée et la police ont été commises dans le passé à Al-Arish et ses environs et ont été régulièrement revendiqués par Province du Sinaï, la branche égyptienne du groupe extrémiste Etat islamique (EI).

Aswat Masriya: 8 Egyptian policemen killed in attack on checkpoint in Al Arish, North #Sinai https://t.co/NrEqXGMeLm #Egypt — Francesca Cicardi (@FraCicardi) 9 janvier 2017

Des centaines de policiers et soldats ont péri dans ces attentats, selon le gouvernement.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi qui a destitué, alors qu’il était chef de l’armée son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi en 2013, mène une sanglante répression contre toute opposition en Egypte, islamiste ou laïque.