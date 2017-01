Le plan d'une bombe découvert en prison: c'est inquiétant, reconnaît Koen Geens

La radicalisation dans les prisons est un phénomène connu. En 2015, le gouvernement a décidé de créer des sections séparées pour éviter une «contamination» des autres détenus, a rappelé le ministre. Le travail est en cours et se déroule par étapes, et inclut aussi des processus de déradicalisation.

«Il n’existe pas de solution parfaite mais je continue à croire dans ce choix», a souligné M. Geens (CD&V).

«Nous continuons à investir dans ce domaine. Nous faisons le plus de contrôle possible dans les cellules et nous engageons du personnel supplémentaire, comme des psychologues ou des spécialistes de l’islam. Mais il est important que nous trouvions suffisamment de gens qui soient bien formés», a-t-il ajouté.

La Belgique n’est pas le seul pays à être confronté à ce problème. La France et la Grande-Bretagne y font face également, selon M. Geens.

Un détenu de la prison de Saint-Gilles a reçu un papier sur lequel figuraient des explications pour la fabrication d’une bombe, apparemment destinées à une autre personne. Selon une enquête menée par «Het Laatste Nieuws», ce genre d’incidents semblent être en augmentation. Surpris, l’homme, qui n’est pas impliqué dans un dossier de terrorisme, a averti son avocat. Celui-ci a communiqué l’information à la police qui enquête en ce moment à ce sujet.