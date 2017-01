Menace terroriste: 20% des Belges estiment qu'il est probable qu'un attentat soit perpétré en 2017 dans leur quartier

Pour la première fois, l’IBSR a posé des questions sur le sentiment d’insécurité au sens large dans son enquête car, à l’occasion de son trentième anniversaire, l’Institut étend ses activités et traite désormais de la sécurité en général.

Un tiers des Belges a adapté son comportement en raison des attentats terroristes qui ont frappé l’Europe et Bruxelles en particulier en mars 2016. Près d’un cinquième (19%) a moins souvent assisté à des événements de grande affluence, 12% ont évité les lieux publics (centres commerciaux, cinémas, etc.) et 7% sont plus souvent restés chez eux. Quelque 16% se disent plus méfiants vis-à-vis d’inconnus et 12% vis-à-vis des musulmans.

Par ailleurs, 20% des Belges estiment qu’il est probable qu’un attentat soit perpétré en 2017 dans leur quartier ou dans un rayon de 15 km. Plus de la moitié (52%) pense qu’il n’existe pas de solution pour éradiquer la menace terroriste et qu’il faut apprendre à vivre avec. Enfin, 84% des Belges pensent que la menace n’est pas temporaire et persistera pendant quelques années.

Un Belge sur deux craint les attaques terroristes mais les Wallons (59%) sont plus préoccupés que les Flamands (43%). Le risque d’attentat se situe à la deuxième place des problèmes qui inquiètent le plus les Belges. Les cambriolages au domicile (57%) figurent à la première place et les graves accidents de la route (48%) complètent le podium.

L’enquête de l’IBSR a été menée auprès de 2.100 Belges de plus de 16 ans.