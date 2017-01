Mouscron: le corps sans vie d'un homme de 40 ans retrouvé à la Fontaine Bleue

Macabre découverte faite lundi matin par des ouvriers aux abords du plan d’eau de la Fontaine Bleue : on a retrouvé le corps sans vie d’un homme d’une quarantaine d’années. Il s’agirait d’un suicide.

Le cadavre d’un homme fut découvert par des ouvriers en fin de matinée ce lundi au sein de l’espace vert de la Fontaine bleue. La police a dressé un périmètre de sécurité, afin d’empêcher un moment le public d’accéder aux lieux. Il s’avère que le corps est celui d’un homme mouscronnois né en 1975.

La police judiciaire est descendue sur place et le corps emmené à la morgue. Des examens externes seront effectués par le médecin légiste. La police judiciaire penche pour la thèse du suicide, nous apprenait le Parquet tournaisien ce lundi après-midi. En effet, des bouteilles d’alcool et des médicaments ont été retrouvés à proximité du corps. On ignore depuis quand le corps gisait à cet endroit.