Leuze: une collision frontale entre un camion et une voiture fait un mort

Un homme, né en 1955, est décédé dans un accident de la route impliquant une voiture et un camion devant l’Intermarché de Leuze (Eghezée), lundi, a indiqué le parquet de Namur. L’automobiliste qui est mort sur le coup a été percuté de face par un camion qui venait de Namur.

Le conducteur de la voiture était à l’arrêt et attendait de pouvoir tourner pour se rendre dans le parking du supermarché avant d’être percuté de pleins fronts par un camion. Comme explication, le camionneur a expliqué avoir été surpris par une autre voiture qui sortait de ce même parking et, voulant l’éviter, a braqué à gauche et embouti la voiture qui était à l’arrêt.