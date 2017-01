La Fifa donne son feu vert à un Mondial à 48 équipes dès 2026

C’est désormais officiel, la Coupe du monde 2026 accueillera bien 48 équipes. La Fifa a adopté mardi «à l’unanimité» le passage à 48 équipes dès la Coupe du monde 2026 avec une première phase de 16 groupes de 3 équipes, a annoncé mardi l’instance sur son compte Twitter.

Le Conseil de la Fifa, gouvernement du football mondial, a ainsi adopté la proposition défendue par le président Gianni Infantino, qui selon lui accroîtra l’intérêt sportif du Mondial et les retombées financières.

Depuis sa première édition en 1930 en Uruguay, avec 13 sélections, le Mondial a beaucoup évolué, au rythme du développement de la société de consommation et de communication.

En 1982 en Espagne, le Mondial est ainsi passé de 16 à 24 équipes puis à 32 en 1998 en France. Le Mondial 2022 au Qatar sera le dernier disputé par 32 nations.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.