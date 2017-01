L'importante offre d'emploi publiée par Walibi Wavre: à partager avec tous vos amis...

Voici le communiqué publié par Walibi dans son intégralité :

« Les qualités précises pour intégrer l’équipe ? Serviabilité, enthousiasme, gentillesse, résistance au stress ; le bilinguisme français-néerlandais est un atout non négligeable. Plus de trente métiers différents peuvent être exercés au sein du parc, dans des départements tels que l’animation, les ventes, les attractions, l’entretien, l’accueil…

Walibi, agrémenté du Pulsar, la « Meilleure nouvelle attraction du monde », recherche des talents et des personnalités, recrutés de manière peu conventionnelle, via des ateliers (et non plus des entretiens d’embauche classiques). L’attitude des postulants y est évaluée avec un seul but : dénicher le bon collaborateur, dans l’équipe adéquate, et le placer à la juste fonction.

Intéressé ? Postulez via le site www.walibi.be (rubrique « jobs ») jusqu'au 5 février. Les personnes retenues recevront - par mail - une invitation à l’une des journées de recrutement. Ces « jobdays » se dérouleront à partir de février ».