La Commission européenne veut limiter l'exposition à sept substances cancérigènes au travail

La Commission européenne a proposé mardi d’établir des limites d’exposition à sept substances cancérigènes sur le lieu de travail, afin de lutter contre le cancer, la première cause de décès liés au travail, a annoncé mardi midi la commissaire européenne à l’Emploi et aux Affaires sociales Marianne Thyssen.

Ce n’est pas la première fois que la Commission intervient pour limiter l’exposition à des substances dangereuses. Elle avait établi une première liste de 13 agents chimiques cancérigènes en mai.

«Aujourd’hui, nous présentons un plan d’action clair pour la sécurité et la santé au travail au 21e siècle, avec des règles claires, modernisées et appliquées effectivement sur le terrain», a commenté Marianne Thyssen. «Nous réalisons notre engagement de lutter contre les cancers liés au travail, en nous attaquant à l’exposition à sept agents chimiques cancérigènes, ce qui permettra d’améliorer la protection de quelque quatre millions de travailleurs en Europe.»

La Commission veut aussi aider les petites et moyennes entreprises, à respecter les règles en matière de santé et de sécurité, en publiant un guide pour les employeurs avec des conseils pratiques destinés à faciliter leurs analyses de risques et à les rendre plus efficaces.

Le cancer représente le principal risque pour la santé sur le lieu de travail. Il est à l’origine de plus de la moitié des décès dus à des maladies professionnelles dans l’Union européenne. L’Europe s’est dotée, il y a douze ans déjà, d’une directive comprenant des règles pour réduire ou éliminer l’exposition aux agents chimiques cancérigènes.