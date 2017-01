Réunion inédite à Namur des quatre présidents des entités fédérées qui invitent Fédéral et Europe

Les présidents des parlements wallon, flamand, bruxellois et germanophone sont convenus mardi à Namur, au terme d’une réunion au format inédit, d’avancer sur quatre thématiques (finances des communes, mobilité, climat et investissements publics), en associant des députés fédéraux, voire des commissaires européens.

C’est à l’invitation des présidents des assemblées wallonne et bruxelloise, André Antoine (cdH) et Charles Picqué (PS), que leurs homologues flamand et germanophone, Jan Peumans (N-VA) et Alexander Miesen (MR-PFF), se sont déplacés à Namur, accompagnés de députés de chaque assemblée, majorité comme opposition.

Balisant le travail de ce nouveau dialogue, André Antoine a recensé les thèmes sur lesquels les députés chercheront à trouver des revendications communes à adresser aux différents niveaux de pouvoir.

Concernant les finances communales, les quatre présidents proposeront d’associer des députés fédéraux, tant le sujet implique ce niveau de pouvoir (financement des zones de secours, retards à l’enrôlement de l’IPP, impact du tax shift, assiette et revenu cadastral, etc).

Un autre sujet de préoccupation touche à la limitation des investissements publics, en raison des nouvelles normes comptables européennes (SEC). Les quatre présidents inviteront un ou deux commissaires européens à venir en débattre lors d’une prochaine réunion au parlement bruxellois. Charles Picqué a mis la mobilité à l’agenda du nouveau format interparlementaire et Jan Peumans a fait de même avec la politique climatique.