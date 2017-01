Babylone 2.0, le groupe secret destiné à partager des photos de femmes nues sans leur accord, a été fermé mais d'autres groupes ont été créés

Des photos de femmes nues ou en sous-vêtements, prises à leur insu, publiées sur des groupes Facebook secrets : voici le concept des pages « Babylone 2.0 » et « Garde La Pêche ». Facebook a fait fermer les groupes les plus importants mais d’autres commencent déjà à renaître sur les réseaux sociaux, au grand dam des demoiselles prises en photo…

Outre les remarques misogynes et sexistes, les hommes présents dans ces groupes évoquent les demoiselles photographiées comme de simples « prises », voire des « pêches ». Ils ne respectent tout simplement pas le droit à l’image des personnes photographiées, ni leur droit à la vie privée. Et en plus, aucune femme n’a donné de consentement pour être publiée sur ces groupes…

Bref, des groupes qui choquent particulièrement et qui peuvent tomber sur le coup de la loi, du moins si les femmes présentées comme du « bétail » par ces hommes portent plainte. Cette technique rappelle d’ailleurs celle des habitués du « Revenge porn » (Porno vengeur, en français), ces hommes (pour la plupart) qui publient des photos et vidéos de leurs anciens ébats sexuels avec leur ex-conjoint(e) pour se venger de leur rupture.

Un acte répréhensible

Sauf que cet acte est répréhensible : en Belgique, la personne qui intimide son ex avec des photos et vidéos intimes peut être poursuivie au pénal. Et concernant ces photos de femmes nues publiées contre leur gré, qu’elles viennent de leur conjoint ou non, l’article 371/1 du code pénal est clair : « L’enregistrement visuel ou audio d’une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à sa réalisation » est punissable par la loi et peut mener à une amende allant jusqu’à 1.000€.

Depuis la révélation de ces groupes au grand public, notamment via la blogueuse Chrystelle Charlier de 2 Girls 1 Mag, Facebook a notamment fait fermer le groupe « Babylone 2.0 » mais aussi « Garde La Pêche ». Cependant, d’autres hommes ont encore trouvé la parade pour créer de nouveaux groupes avec le même objectif que les précédents : publier des photographies de femmes nues, sans leur accord préalable. On retrouve ainsi « Babylone 2.0 Reborne » ou « Babylone 3 » sur Facebook, sans que le réseau social y ait encore touché.

Une pétition lancée

Et au-delà de Facebook, de nombreux groupes comme les « Babylone » existent également sur WhatsApp, Snapchat ou encore Instagram, au grand dam des victimes.

La justice a toutefois annoncé qu’une enquête avait déjà été ouverte et les créateurs de ces groupes risquent de lourdes amendes voire de la prison.

La journaliste bruxelloise Valérie Sohie a également lancé une pétition sur Internet, disponible en cliquant ici, afin que ce ne soit plus seulement la victime qui doive prouver les dommages occasionnés par le partage d’une photo à caractère privé. Une pétition qui sera remise au Premier ministre belge Charles Michel et au président français François Hollande, et qui a déjà atteint plus de 10.000 signatures.