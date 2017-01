Les chiffres inquiétants de la ponctualité des trains en Belgique: "Les résultats ne sont pas bons", confie Infrabel

Belga

La ponctualité des trains a atteint en novembre dernier son plus bas niveau sur les deux dernières années. Seuls 82 % des trains étaient arrivés à l’heure ou avec un retard de moins de 6 minutes, avant neutralisation, selon les résultats publiés mardi par le gestionnaire du réseau Infrabel et la société des chemins de fer SNCB. Il s’agit des plus mauvais résultats depuis novembre 2014.