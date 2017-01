Ishak Belfodil est bien en partance pour l'Angleterre: Everton serait en pole position

Depuis le début du mercato hivernal, le Standard reçoit de nombreuses offres pour Ishak Belfodil, qui revit depuis son arrivée à Sclessin l’été dernier, lors du dernier jour du mercato… estival cette fois. Et comme ce fut le cas avec Anthony Knockaert l’hiver dernier parti pour 3 millions six mois après son arrivée en tant que joueur libre, Ishak Belfodil risque de rapporter gros à Sclessin où les dirigeants, rappelons-le, n’avaient pas dépensé le moindre centime en transfert. Or, dans le cas présent, on évoque déjà des offres supérieures à dix millions d’euros.

Le Celta Vigo, en Espagne, ainsi que West Bromwich, en Angleterre, se sont notamment positionnés mais c’est surtout l’offre d’Everton qui retient visiblement l’attention des dirigeants liégeois.

Des négociations seraient ainsi en cours en coulisses, autour de cette offre de près de 10 millions d’euros pour Belfodil de la part des Toffees, confie la DH.

Ishak Belfodil est toujours en stage, actuellement, avec le Standard, à Marbella.