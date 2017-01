Laeken: un couple arrêté en lien avec les frères El Bakraoui, liés aux attentats de Paris et de Bruxelles

L’opération aurait été menée par une équipe franco-belge, selon nos confrères. Les deux personnes interpellées, M.B. et Farik K., auraient servis de boîte aux lettres à plusieurs terroristes, dont les frères Ibrahim et Khalid El Bakraoui, morts le 22 mars dernier dans les attentats suicides de Bruxelles et Zaventem. M.B. et Farik K. auraient servi de soutien logistique tant dans les attentats du Paris que les attaques du 22 mars, estime la DH.