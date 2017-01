Donald Trump affirme que "la Russie n'a jamais tenté de faire pression sur moi" et qu'il est traité comme cela se faisait dans "l'Allemagne nazie"

Donald Trump a estimé mercredi que la façon dont il était traité était digne de « l’Allemagne nazie », à la suite d’accusations – non confirmées – selon lesquelles les services russes ont collecté des documents compromettants sur le président élu américain.

« La Russie n’a jamais tenté de faire pression sur moi. JE N’AI RIEN A VOIR AVEC LA RUSSIE. PAS DE CONTRAT. PAS DE PRÊTS. RIEN DU TOUT ! », a réaffirmé en lettres majuscules M. Trump sur Twitter à quelques heures seulement de sa première conférence de presse depuis son élection le 8 novembre.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!