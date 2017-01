Marc Dutroux menace d'assigner l'Etat belge... à cause de ses cheveux! "Ils deviennent dégoûtants!"

Fdh

Cela fait maintenant plusieurs mois que plus aucun coiffeur ne vient à la prison de Nivelles et que les cheveux de Marc Dutroux continuent à pousser, pousser,… Son nouvel avocat, Me Bruno Dayez, a écrit deux fois à la directrice de la prison de Nivelles pour que l’on trouve une solution. Sans réponse de sa part, il menace d’assigner l’Etat belge.