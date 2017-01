Des vagues jusqu'à quatre mètres de hauteur: la Protection civile installe 12.000 sacs de sable sur la Côte belge contre la montée des eaux

Alors que de fortes rafales de vent secouent le littoral, plusieurs communes sont menacées par d’importantes inondations. Le gouverneur et les pompiers de Flandre occidentale ont appelé la Protection civile en renfort pour contrer la montée des eaux. Quelque 12.000 sacs de sable doivent être installés ce jeudi, notamment à Nieuport et Ostende, qui sont particulièrement menacées.

« Les agents sont mobilisés pour venir en aide à toutes les personnes touchées. Leur mission première est de colmater les digues et d’intervenir en cas de débordement de cours d’eau ou de risque de débordement », indique la Protection civile dans un communiqué.

« Si la situation s’aggrave, ils peuvent être appelés pour des opérations de pompage lourd, du renfort en électricité ou l’évacuation de la population », ajoute le service de secours.

Mercredi, la Côte ainsi que les communes de Flandre orientale et d’Anvers ont été classées en état d’alerte jaune par l’Institut royal météorologique (IRM), selon qui la combinaison de vents et de marées peut entraîner des niveaux d’eau très élevés. L’Agence des Services Maritimes et Côtiers a, elle, mis en garde contre des vagues pouvant atteindre jusqu’à 4 mètres de hauteur.