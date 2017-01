Action fait un tabac en Belgique: voici les secrets des magasins pour vendre des produits à des prix aussi bas!

« Nos prix sont nettement moins élevés que dans d’autres chaînes de magasins grâce à nos achats efficaces et à l’économie d’échelle. Nos achats sont effectués en très grande quantité auprès de quelques centaines de distributeurs et grossistes. Plus de 95 % sont établis dans un pays européen. Les volumes sont extrêmement importants. Contrairement aux autres magasins, nous ne proposons pas d’assortiment fixe pour avoir en magasin le produit le moins cher », affirme le service communication de l’enseigne. Ceci explique pourquoi vous pouvez acheter un gel douche d’une marque bien connue à la vanille une semaine et que la semaine suivante, il n’est plus disponible. Ceci explique aussi pourquoi les étiquettes de certains produits sont rédigées dans d’autres langues.

Peu de publicité

Les prix sont également dus aux faibles coûts de marketing et au modèle commercial unique. « Notre modèle commercial est très simple : nous avons un type de magasin, une même formule et les mêmes processus dans tous les pays. Nous choisissons des emplacements avantageux pour nos magasins et bénéficions d’un circuit de distribution extrêmement efficace. Il ne nous est pas utile d’investir dans la publicité et le marketing : grâce au bouche-à-oreille, nos clients partagent avec leurs proches leur shopping chez Action. Nous ne pourrions espérer une meilleure publicité. Nos clients bénéficient de chaque économie réalisée. C’est pourquoi nous n’arrondissons pas les prix de nos articles. Chaque centime compte », conclut le service communication.

Faire le buzz

Le bouche-à-oreille fonctionne très bien en Belgique surtout lorsque la marque propose des produits luxueux à de petits prix. « En juillet, ça a été la folie car nous proposions une piscine pour 4 personnes à 39 euros. Elle était vendue à 69 euros dans les autres magasins. Tous les jours, une vingtaine de clients se pressaient avant même l’ouverture pour l’obtenir. Nous n’avions fait aucune publicité, ils avaient tous vu des publications d’autres clients annonçant notre offre sur les réseaux sociaux », explique une employée de la région du Centre.