Luc Trullemans prévient: avis de tempête sur la Wallonie et jusqu'à 20 cm de neige dès cette nuit!

Ce soir et cette nuit, le pays sera touché par une petite mais virulente dépression de tempête qui se développera cet après-midi sur le sud-ouest de l’Angleterre et se déplacera en s’intensifiant vers notre littoral et ensuite vers l’ouest de l’Allemagne en passant sur nos régions.

Selon mes derniers calculs, ce phénomène semble devenir très intense au niveau vent et précipitations qui seront de pluie en un premier temps, mais de neige après le passage du système sur le nord du pays.

Le vent du sud à sud-ouest soufflera donc de plus en plus fort ce jeudi soir avec, vers 19h, déjà des pointes de 40 à 60 km/h.

À ce moment-là, il pleuvra partout et il neigera au-dessus de 400-500m dans les Hautes Fagnes.

Dans le courant de la soirée, le vent continuera à se renforcer très sensiblement en tournant progressivement au nord-ouest sur les Flandres et le Hainaut avec, vers minuit, des rafales, de 80 à 100 km/h.

La pluie se transformera alors également en neige sur ces régions et se propagera vers les autres provinces wallonnes en deuxième partie de nuit.

Elle commencera à tenir au sol, d’abord dans les régions situées au-dessus de 200 mètres (Est du Hainaut, Namur, Liège et Luxembourg), ensuite également à plus basse altitude sur le sud de la province du Limbourg et sur le Brabant wallon.

En fin de nuit, la couche y atteindra 1-6cm mais 6-10cm sur les hauteurs de Luxembourg et de Liège, voire 10 à 20cm de la Baraque de Fraiture au signal de Botrange.

Comme la dépression continuera à se creuser dans l’intérieur des terres, il n’est pas impossible que le vent atteigne des vitesses maximales entre 90 et 110 km/h sur les hauteurs ardennaises en fin de nuit.

Avec de telles rafales de vent, il faudra craindre des dégâts en de nombreux endroits !