Avis de tempête sur la Belgique: les bois, parcs et forêts gérés par Bruxelles Environnement fermés ce jeudi dès 17h

Durant la soirée et la nuit, des rafales de vent de plus de 80 km/h sont annoncées. Bruxelles Environnement recommande donc d’éviter de circuler dans l’ensemble des espaces verts régionaux (parcs, bois et forêts) et en particulier à proximité des arbres.

Les parcs gérés par Bruxelles Environnement seront fermés au public à partir de 17h00. «Dans les parcs ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées et les gardiens de parc informeront le public», indique Bruxelles Environnement.

Les espaces verts de Bruxelles Environnement seront à nouveau ouverts vendredi dans la matinée, «après inspection, nettoyage et sécurisation».

Depuis mercredi soir, certaines régions du pays sont en proie à d’importantes rafales de vent. Mercredi, la Côte, les communes de Flandre orientale et d’Anvers ont ainsi été classées en état d’alerte jaune par l’Institut royal météorologique (IRM), selon qui la combinaison de vents et de marées peut entraîner des niveaux d’eau très élevés. L’Agence des Services Maritimes et Côtiers a, elle, mis en garde contre des vagues pouvant atteindre jusqu’à 4 mètres de hauteur.