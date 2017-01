Relations sexuelles avec un cheval: la Cicciolina réclame à Google 70 millions de dommages et intérêts

Dans les années ‘80, elle était une star. Ancienne reine du porno, députée du Parti Radical Italien, elle était sur toutes les chaînes. On reparle d’elle ces derniers jours via une action qu’elle intente contre Google.

Cette Hongroise d’origine, aujourd’hui âgée de 65 ans, demande en effet 70 millions de dommages et intérêts au moteur de recherche pour les préjudices subis depuis des années.

A la base, une vidéo où l’on peut voir une actrice blonde avoir des relations zoophiles avec un… cheval.

(Photonews)

Or, c’est elle, la Cicciolina, qui a été assimilée à cette actrice blonde. En 1986, Cicciolina tourne dans Cicciolina Number One, un film de son amant et manager Riccardo Schicchi. On voit une de ses collègues du hard, blonde comme elle, avec un cheval. Et là est née une légende tout ce qui a de plus glauque. Le temps faisant son oeuvre, ce sont des milliers de liens associant cette scène à la Cicciolina vers lesquels a renvoyé Google.

« Dans le film, je suis sur une calèche et à côté, une jeune femme fait semblant d’avoir des rapports avec un étalon. Ce malentendu a suffi pour me condamner à la damnation virtuelle éternelle , a-t-elle expliqué au quotidien italien Il fatto quotidiano. Il y a des gens infâmes qui gagnent de l’argent avec cette farce. Ils devraient avoir honte. Être jetés en prison. C’est un cauchemar sans fin. Maintenant, ça suffit, les coupables doivent payer. »

(Photonews)

Selon l’avocat de la Cicciolina, Google a assuré qu’il y aurait une enquête avant le retrait des liens.