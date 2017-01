Accord interprofessionnel: "Tout le monde n'aura pas une augmentation de salaire de 1,1%", nuance SD Worx

Les partenaires sociaux ont conclu un projet d’accord interprofessionnel (AIP) mercredi soir. La marge salariale est fixée à 1,1% - hors indexation et hausses barémiques - pour les deux années à venir. "Mais pas pour tout le monde", nuance SD Worx.

Le projet d’accord interprofessionnel (AIP) qu’ont conclu mercredi les partenaires sociaux ne signifie pas que tous les travailleurs toucheront 1,1% de salaire en plus, nuance-t-on jeudi au sein du gestionnaire de ressources humaines SD Worx. Certains pourraient ainsi avoir une augmentation salariale de 2% tandis que d’autres ne bénéficieront que d’un bonus de 0,5%, y explique-t-on ainsi.

Syndicats et employeurs se sont accordés sur une marge salariale de 1,1% - hors indexation et hausses barémiques - pour les deux années à venir. Mais cela signifie seulement que le coût salarial moyen par entreprise peut augmenter dans cette grandeur, selon Jan Vanthournout, legal manager chez SD Worx.

L’interprétation concrète de l’AIP pourra varier selon les secteurs et les entreprises. Celles-ci pourront ainsi choisir de proposer des augmentations en pourcentage, des forfaits, des cotisations plus élevées à l’assurance-groupe, etc., explique-t-il.

Le projet d’accord conclu a été présenté jeudi au gouvernement, qui l’a qualifié de «bon» mais qui doit maintenant en examiner les implications budgétaires avant d’éventuellement l’avaliser. Le texte doit par ailleurs encore faire l’objet de consultations dans les différentes instances. La CSC, la FGTB et la CGSLB se prononceront le 31 janvier.