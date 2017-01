Scandale Publifin: le quatrième comité de secteur cité par le Vif était une condition à l'absorption de l'ALG par l'ALE

Le scandale Publifin, que nous vous avons révélé en exclusivité le 20 décembre, n’est pas terminé. Comme le confient nos confrères du Vif/L’Express, outre les 25 élus locaux qui ont bénéficié de grosses sommes pour leur présence à des réunions de trois comités de secteur de l’intercommunale, cinq autres élus ont également obtenu quelques milliers d’euros grâce à leur participation aux réunions d’un quatrième comité de secteur, qui avait en fait été dissous pour créer les trois comités de secteur qui font aujourd’hui polémique.

Ce comité de secteur « gaz », lancé le 22 décembre 2010 et dissous le 21 juin 2013, comptait 30 membres. Il avait été créé après l’absorption par Tecteo de l’Association liégeoise du gaz (ALG). Le climat était très tendu à l’époque et pour obtenir cette absorption, rendue nécessaire par de mauvais résultats de l’ALG, une des conditions émises était la création de ce comité pour recaser les ex-administrateurs de l’ALG. Ceux-ci voulaient en effet suivre durant les premières années les résultats de cette absorption.

Sur les 30 administrateurs, seuls huit d’entre eux, qui faisaient aussi partie du bureau exécutif de l’ALG, ont bénéficié d’émoluments fixes mensuels payés par Tecteo (entre 1870 et 3117 € brut par mois). On cite notamment Eric Vanbrabant (PS), Marie-Noëlle Mottard (MR) et Alain Defays (cdH), déjà présents dans les trois comités de secteur de Publifin, ainsi que cinq autres élus : Claude Klenkenberg (PS), André Denis (MR), Isabelle Albert (PS), Gérard Georges (PS) et feu Antoine Nivard (cdH), remplacé en novembre par Alain Defays.

Ces huit personnes, qui n’ont pourtant qu’un taux de présence aux réunions de 63 %, ont donc bénéficié entre 2010 et 2013 d’une rémunération plus intéressante que les 22 autres membres du comité de secteur, qui touchaient 183 euros brut par réunion, sachant que dix réunions ont été organisées sur cette période.

Ce comité a été dissous après trois ans.