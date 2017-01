Angela Merkel honorée par les universités de Louvain et Gand

Le recteur de l’université de Louvain (KU Leuven) et son homologue de Gand (UGent) Anne De Paepe ont remis conjointement jeudi, à Bruxelles, un doctorat d’honneur à Angela Merkel.

En présence du Premier ministre Charles Michel et du ministre-président flamand Geert Bourgeois, les deux universités ont récompensé la chancelière allemande pour «ses efforts diplomatiques et politiques visant à renforcer la puissance politique de l’Europe et à défendre les valeurs qui permettent à notre continent de trouver l’unité dans la diversité».

« Nous y arriverons »

Dans leur discours commun, les deux recteurs ont loué Angela Merkel pour sa gestion de la crise des migrants et sa formule «Wir schaffen das» ("Nous y arriverons», NDLR). «Ces mots ont mené à l’un des débats de société les plus forts que ce continent ait jamais connu. Il s’agissait pourtant d’une réaction en soi simple et évidente: nous ne détournons par le regard de la souffrance, mais nous aidons notre prochain.»

Rik Torfs et Anne De Paepe ont par ailleurs élevé Angela Merkel au rang de modèle. «Les très grandes figures ne posent généralement pas de grands actes. Ils font cependant de petites choses qui ont de grandes conséquences. Martin Luther King avait un rêve. Rosa Parks est restée assise sur son siège. Gandhi a récolté du sel. Nelson Mandela a passé la porte et salué la foule. Avec ’wir schaffen das’, vous avez une bonne chance de rejoindre cette petite liste de héros dans quelques décennies», ont souligné les deux recteurs.