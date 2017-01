Le monde du foot n'en finit plus de critiquer le choix de Witsel: "Il y a des gens qui aiment l'argent, d'autres le foot…"

Les critiques n’en finissent plus de s’abattre sur Axel Witsel et son choix de continuer sa carrière, à 28 ans seulement, dans le championnat chinois.

Quand s’arrêteront les critiques ? Alors qu’Axel Witsel fête ce jeudi son anniversaire chez lui, dans la région de Liège, et qu’il profite de la trêve du championnat chinois pour parfaire sa condition physique, le monde du foot n’en finit pas de commenter son exil en Chine, à seulement 28 ans.

Et les tacles viennent d’un peu partout, et d’un peu tout le monde. Une preuve que la décision d’un joueur bien côté et dans la fleur de l’âge d’opter pour l’argent plutôt que pour un grand défi sportif fait débat.

Ces dernières heures, un agent d’un des meilleurs milieux de terrain au monde et un ancien international français ont durement commenté la décision de l’ancien Standarman.

D’après nos confrères anglais de Sky Sports, Yaya Touré aurait refusé une offre mirobolante venue de Chine, avec à la clé un salaire encore supérieur à celui de Witsel (18 millions d’euros).

« Le plus important, c’est la mentalité du footballeur »

L’agent du médian ivoirien de Manchester City, Dimitri Seluk, a expliqué ce choix au média russe Championat : « Je ne suis pas entièrement d’accord avec le choix de Witsel, on peut renoncer à ce type d’offre… Le plus important, c’est la mentalité du footballeur. Il y a des gens qui aiment l’argent, d’autres le foot. »

« Pour tout l’argent de Chine, il n’y a pas un seul joueur au niveau de Yaya Touré. Je suis sûr qu’il jouera au plus haut niveau encore cinq autres années. »

Un ancien international français, le gardien de but de Saint-Etienne Stéphane Ruffier (30 ans), s’est lui aussi exprimé sur la question sur le plateau de beIn Sports .

« J’ai vu qu’Axel Witsel était parti en Chine, où on lui a proposé 18 millions d’euros par an. Bien sûr, c’est une somme qui ne se refuse pas », concède-t-il d’emblée, avant de nuancer ses propos.

« On joue au foot pour vivre des grands moments »

« Après, il n’a que 27 ans (28 ans ce jeudi, ndlr) et il avait une proposition de la Juve. Je ne suis pas dans sa tête mais aujourd’hui, si c’est moi, je vais à la Juve. À 27 ou 30 ans, on a le temps de jouer. Signer à la Juventus, c’est jouer chaque année la Ligue des champions, pouvoir chaque année aller loin dans une compétition comme ça, être champion, puis gagner des trophées aussi. On joue au foot pour ça, pas que pour l’argent. Bien sûr, ça en fait partie. Mais je pense que s’il avait été bon à la Juve, il aurait eu à 33 ou 34 ans la même proposition pour finir sa carrière avec un petit chèque à la clé. On joue au foot pour vivre des grands moments. Je pense que ce n’est pas en jouant en Chine qu’on les a. »

Bref, le choix de Witsel n’a pas fini de faire parler, et pas seulement en Belgique…