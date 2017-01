Jean-Luc Mélenchon tiendra deux meetings simultanément le 5 février... grâce à son hologramme

«Ces parrainages du coup stoppent un débat: je serai candidat quoiqu’il arrive et quelque coup de téléphone qu’on veuille me passer», a-t-il déclaré devant la presse.

Le candidat a également annoncé qu’il tiendrait le 5 février un «double meeting» à Lyon, où Marine Le Pen doit réunir une convention, et à Paris sous la forme d’un hologramme. «Ce sera une première mondiale: je serai présent à Lyon personnellement et physiquement je serai présent à Paris grâce à un hologramme», a-t-il expliqué.

Il a précisé avoir organisé ce meeting à Lyon, précisément contre les positions de Marine Le Pen, pour «opposer l’ouverture d’esprit, la loi du partage» à l’«obscurantisme» qu’elle représente selon lui.

