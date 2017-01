Braquage de Kim Kardashian: un premier suspect inculpé à Paris

Yunice A. a aussi été mis en examen pour enlèvement ou séquestration et association de malfaiteurs, a précisé le parquet. Neuf autres personnes sont toujours interrogées.

Ce braquage spectaculaire, d’un montant de neuf millions d’euros, le plus important vol de bijoux commis au détriment d’un particulier en France depuis plus de 20 ans, avait fait en quelques heures le tour du monde et affolé les réseaux sociaux.