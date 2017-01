Kazakhgate: la commission fédérale de déontologie incompétente pour s'exprimer sur Armand De Decker

La commission fédérale de déontologie a jugé «irrecevable» la sollicitation du député bruxellois Armand De Decker (MR) l’invitant à formuler un avis sur ses interventions dans le dossier Chodiev. Alors sénateur, M. De Decker a défendu l’homme d’affaires Patokh Chodiev comme avocat. Ce dossier du Kazkhgate fait l’objet d’une double enquête judiciaire et parlementaire. Il est question de potentiel conflit d’intérêt voire de trafic d’influence.

M. De Decker avait été invité par son parti à solliciter l’avis de la commission fédérale de déontologie. Or, cette demande est «irrecevable», a indiqué le président du MR Olivier Chastel dans l’émission Jeudi en Prime sur La Une (RTBF). M. De Decker n’est plus sénateur, or la commission fédérale ne se penche que sur des dossiers de parlementaires fédéraux.

M. Chastel a regretté l’impossibilité de voir une commission de déontologie se pencher sur ce problème. Il en existe une au fédéral, une autre en Flandre mais rien du côté francophone, a-t-il déploré. Un accord de coopération entre les différents parlements francophones devait permettre l’installation d’une telle commission mais à ce jour «on attend toujours la nomination de ses membres», a-t-il dit.

M. De Decker a par ailleurs prolongé jeudi son arrêt maladie à la commune d’Uccle dont il est le bourgmestre. Il était en retrait depuis un mois.