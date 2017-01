Trafic ferroviaire interrompu, vols suspendus, foyers sans électricité: les premiers effets des intempéries en France

Les premières conséquences des intempéries en France sont importantes. Plus de 190.000 foyers sont privés d’électricité. Le trafic SNCF est par ailleurs interrompu entre Paris et la Picardie.

Le trafic SNCF était aussi interrompu jeudi soir entre Paris et la Picardie à la suite de chutes d’arbres sur la voie dans l’Oise, placée en vigilance rouge pour vent violent, a-t-on appris auprès de la préfecture et de la SNCF. Le trafic SNCF dans l’Oise est interrompu «suite à des chutes d’arbres et des problèmes de caténaires», a affirmé la préfecture dans un communiqué. «Nous avons stoppé le trafic depuis 20H30 au départ de gare du Nord en direction de la Picardie», pour «éviter d’avoir des +naufragés du rail+», a ajouté un porte-parole de la SNCF à l’AFP.

Actuellement, «il y a des personnes bloquées en gare, mais pas dans des trains», a ajouté cette source, précisant que le trafic ne sera pas rétabli dans la soirée.

En outre, «le trafic à l’aéroport de Beauvais-Tillé est suspendu: les vols sont redirigés vers l’aéroport de Lille Lesquin», a déclaré la préfecture.

A 22H00, 16.000 foyers étaient privés d’électricité dans l’Oise, où on dénombrait 330 interventions des pompiers, principalement pour des chutes d’arbres ou des ruptures de câbles électriques, selon cette même source.

Météo-France a placé cinq départements en vigilance rouge pour vent violent (Aisne, Ardennes, Oise, Seine-Maritime et Somme), et la moitié nord de la France est placée en vigilance orange pour vent ou neige-verglas.