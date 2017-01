La Francodyssée sur VivaCité: Valmorel, c'est bon pour le moral!

L’animateur de la RTBF partage ces moments privilégiés avec les lecteurs de Sudpresse en nous livrant son carnet de route ainsi que les photos et vidéos sur les coulisses de ces tournages « Grandeur Nature » pour Vivacité en Savoie Mont Blanc.

Valmorel se trouve dans la vallée de la Tarentaise, c’est un charmant petit patelin perché à 1400 mètres d’altitude ! On dirait un village ancestral, or il a été construit de toutes pièces en 1976, quand la région, frappée par l’exode rural, s’est mobilisée pour ne pas mourir. C’est ce qu’on appelle une station « 4ème génération » et c’est une franche réussite : rues piétonnes et placettes, chalets en bois, façades aux chauds coloris et murs en trompe l’œil s’intègrent particulièrement bien au paysage majestueux des Alpes. Ici, la vue est belle !

On termine donc la saison en beauté avec, cerise sur la galette savoyarde, un grand monsieur, Arnaud van Schevensteen, le premier unijambiste à être arrivé au sommet du Mont Blanc. Vous pensez bien que, quand on lui a proposé de faire ici du biathlon, il y est allé la fleur au fusil… Facile ! Regardez-le s’éclater dans ce reportage vidéo

Entre les séances de tir et les descentes tout schuss, Arnaud ne s’est pas fait prier pour déguster avec moi de succulents produits du terroir, nous avons craqué pour La Mondeuse, le Beaufort et les bons saucissons de Savoie. Des casse-croûtes comme ça, on en redemande, surtout dans la neige en plein soleil…

Arnaud est un mec incroyable. Il skie mieux avec une seule jambe que moi avec mes deux guibolles. Et il a un moral d’acier, alors que la vie ne l’a pas épargné. Victime d’un cancer des os à l’âge de 10 ans, il a dû se faire amputer. Mais il n’a jamais renoncé à ses rêves d’enfant et sans doute a-t-il trouvé une forme de rédemption dans le sport ? Equitation, tennis, football et sports de glisse, il parvient même à être sélectionné pour les J.O. de Lillehammer en 1994.

Et il ne s’arrête pas en si bon chemin, il escalade le Kilimandjaro, participe au Paris-Dakar et aux 24 heures de Francorchamps, coaché par un certain Grégoire de Mévius. Il grave sa devise sur la carrosserie de sa voiture : Never give up !

En radio sur VivaCité ce samedi 14 janvier entre 16h et 18h