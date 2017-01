Philippe Monfils étrille Jacqueline Galant à propos de son bouquin: "Un livre-torchon: mieux des gens intelligents que des paillassons"

L’homme politique liégeois, qui a officiellement mis fin à sa carrière en 2010, a posté une diatribe contre l’ex-ministre, ce vendredi, sur sa page Facebook:

« En publiant ce livre-torchon où pouvoir et sexe sont l'essentiel de la vie des hommes politiques, Galant a des excuses: sa commune est proche du célèbre parc d'attraction Pairi daiza, où les bonobos (une race de singe), règlent leurs conflits en faisant l'amour et où la hiérarchie des félins impose que les lions se servent avant que n'arrivent les hyènes.. avec son niveau mental, elle a du confondre les humains avec le règne animal. Voilà ce qui arrive quand on nomme des personnes uniquement en récompense de leur soutien dans un moment de dissention à l'intérieur du MR.Mieux vaut choisir des gens, certes moins esclaves mais intelligents et compétent plutôt que des paillassons qui s'effondrent, une fois confrontés à des problèmes qui dépassent leur niveau intellectuel...pour singer (encore) le Président français, un parlementaire ne devrait pas dire cela. D'abord, c'est faux et les choses ne marchent pas comme elle le croit, ensuite c'est insultant pour les hommes et femmes politiques qui font sérieusement leur job, enfin et heureusement, c'est mortel pour celle qui a sorti ce bouquin. Requiescat in pace. »

©Belga

(Philippe Monfils)