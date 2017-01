En France, les mineurs d'âge devront disposer d'une autorisation de sortir du pays pour voyager à l'étranger

«L’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale» devra désormais être muni d’une «autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale», stipule le code civil.

Pour voyager à l’étranger, le mineur devra présenter une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport), l’autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l’autorité parentale et la photocopie du titre d’identité du responsable légal l’ayant signée. L’autorisation devra préciser la durée de sa validité, dans la limite d’une année.

Elle sera exigible pour tous les mineurs résidant en France, quelle que soit leur nationalité, qu’ils voyagent à titre individuel ou dans un cadre collectif (voyage scolaire, colonie de vacances, etc.).

Cette mesure complète «le dispositif de prévention de la radicalisation et de la lutte contre le terrorisme» en évitant les départs de mineurs sur les théâtres d’opération de filières et réseaux djihadistes», ont expliqué dans un communiqué commun les ministres chargés de la Justice, l’Intérieur et de l’Enfance.