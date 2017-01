Un couple en détention pour torture et homicide involontaire sur leur enfant de 8 ans mort noyé dans une baignoire

Mercredi après-midi, des parents ont appelé les secours alors que leur garçon de 8 ans venait de se noyer dans la baignoire. Mais pompiers et policiers ont trouvé la mort de l’enfant suspecte.

Des menottes ont été retrouvées dans la maison de Saint-Herblain, près de Nantes, raconte Ouest-France. L’autopsie a montré que l’enfant avait eu les chevilles et les poignets retenus par des liens.

Celle que l’on croyait être la mère et le beau-père ont été placés en garde à vue. Il ressort des auditions que l’enfant avait été malmené dans les heures précédant sa mort. La mère a parlé de « punition de la baignoire ». L’enfant semble avoir été placé dans une baignoire d’eau froide, pieds et mains liés par une cordelette.

Ce vendredi soir, le parquet de Nantes a requis la mise en examen des deux personnes pour «homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans» et «actes de torture et de barbarie», ainsi que leur placement en détention provisoire. Il semble en outre que la femme présentée à un juge d’instruction serait la tante du garçon de huit ans, qu’elle hébergeait avec son compagnon depuis septembre et non sa mère.