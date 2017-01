«Date limite demain!!!», la rumeur qui vous invite à publier ce message sur Facebook est fausse

«Date limite demain !!!

Tout ce que tu as posté devient public à partir de demain. Même les messages qui ont été supprimés ou les photos non autorisées. Ça ne coûte rien pour un simple copier et coller, mieux vaut prévenir que guérir. Channel 13 news a parlé du changement dans la politique de confidentialité de Facebook », dit le message que se partagent les internautes à titre de précaution.

Evidemment, cela ne sert à rien car la politique de confidentialité de Facebook n’a pas changé en ce début d’année. Elle est ce qu’elle a toujours été et il n’est pas question que vos publications confidentielles deviennent subitement publique.

Ce genre de rumeur invitant les internautes à partager un message pour prévenir toute ingérence de Facebook avait déjà circulé en 2012.

Il ne sert donc à rien de partager ce message.