Ishak Belfodil, seul à l'aéroport de Malaga, s'envole pour Paris: voici pourquoi l'attaquant du Standard n'est pas rentré à Liège avec ses coéquipiers (photo)

Après 45 minutes en amical contre Dortmund jeudi, Ishak Belfodil voyait toujours la vie en Rouche : décrassage vendredi matin puis spectateur du match amical perdu par le Standard face à Vaduz (4-3). dernier du championnat de Suisse. Ce vendredi 13 n’a finalement pas été synonyme de jackpot pour le Standard dans la mesure où les négociations se poursuivent avec Everton, sans avoir encore trouvé un accord global entre toutes les parties.

Lors de sa conférence de presse ce vendredi pour évoquer Manchester City, l’entraîneur des Toffees Ronald Koeman n’a pas vraiment apporté d’éclaircissement. « Nous voulons encore nous renforcer avec un ou deux joueurs », a-t-il répondu à une question sur Belfodil. « Mais regardez le cas de Schneiderlin. Nous étions en contact depuis un bon bout de temps et vous voyez que cela a quand même pris du temps. Et puis nous pouvons attendre jusqu’à la fin du mois de janvier. »

Toujours est-il que, loin d’un départ pour l’Angleterre que certains attendaient déjà jeudi, l’attaquant devait prendre l’avion ce samedi en compagnie du reste de la délégation pour rentrer à Liège, où devait donc se poursuivre la suite de la saga de son transfert vers la Premier League.

Mais changement de plan, l’attaquant s’est envolé seul vers… Paris, comme le prouve une photo capturée par Bruno Fahy, photographe de l’agence Belga à l’aéroport de Malaga. Pas de quoi s’inquiéter toutefois, le joueur ne va pas poser un lapin à Everton et négocier ailleurs ! Il s’avère, d’après nos informations, que l’attaquant s’envolait vers la capitale française pour des raisons personnelles. Les joueurs liégeois ont, de plus, reçu deux jours de congé ce dimanche et lundi pour récupérer d’un stage qui a été très intense.

