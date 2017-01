Un an jour pour jour après la mort de René, Céline Dion poste une belle photo d'eux enlacés

Un an déjà ! Un an que René Angélil est décédé. C’est en effet le 14 janvier 2016 que le corps du mari de Céline Dion était retrouvé dans leur résidence de Las Vegas. Pour commémorer ce triste moment, Céline a posté une belle photo d’elle avec René.

C’est une belle photo du couple enlacé qui a été postée ce samedi en mémoire de René Angélil. En commentaire, cette petite phrase : « Il y a un an, le 14 janvier 2016, René Angélil nous quittait. Son souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs. – Team Céline ».

S’il y a un an que son amour et mentor est décédé, Céline y pense encore tous les jours. Il y a quelques jours, en interview sur Radio Canada, elle déclarait : « J’entends encore René me dire : ’Céline, je t’aime tellement. Il n’y a personne qui va t’aimer autant que moi.’ Je suis débordante, j’ai du bagage d’amour pour le restant de mes jours ».