Les Diables en Premier League (direct): Everton étrille City avec des buts de Lukaku et Mirallas, Origi et Mignolet titulaires à United-Liverpool (vidéos)

Manchester United – Liverpool (LIVE 0-0)

Le match que toute l’Angleterre attend, c’est Manchester United-Liverpool, les deux grands ennemis du nord-ouest.

Mignolet et Origi sont titulaires du côté des Reds, tandis que Fellaini débute sur le banc.

Everton – Manchester City (4-0)

Les Toffees d’Everton se sont imposés 3-0 contre Manchester City lors de la 21e journée de Premier League à Goodison Park dimanche après-midi. Les Belges Lukaku et Mirallas ont tous les deux trouvé le chemin des filets dans cette partie. Kevin De Bruyne est quant à lui resté muet pour les Citizens.

Malgré une large domination de Manchester City, ce sont pourtant les Toffees qui prennent les devants sur leur seule occasion de la première mi-temps. Davies profite d’une mauvaise relance de Clichy pour lancer Mirallas dans la profondeur. L’international belge trouve Romelu Lukaku, oublié face à Claudio Bravo, qui inscrit son 12e but de la saison (34e, 1-0).

Quality finish from Lukaku to give Everton a 1-0 lead against Manchester City pic.twitter.com/bVWoxYARuv

Sterling réagit dans la foulée via une frappe puissante qui file peu à côté des buts de Robles (38e).

À peine de retour sur la pelouse, Kevin Mirallas inscrit son 3e but de la saison en faisant le break pour Everton à la suite d’un tir croisé millimétré côté droit (47e, 2-0).

And here we go, the next is for Mirallas. 🇧🇪 on fire #EVEMCI pic.twitter.com/ChIvAsIyz2