Les Diables en Premier League (direct): Romelu Lukaku ouvre le score avec Everton contre City (vidéo)

Everton – Manchester City (LIVE 1-0)

Manchester City se déplaçait à Goodison Park pour y affronter les Toffees d’Everton, qui retrouvaient tout doucement des couleurs, pour le compte de la 21e journée de Premier League.

Kevin De Bruyne était titulaire du côté de City, au même titre que Kevin Mirallas et Romelu Lukaku du côté des locaux. Vincent Kompany, pourtant remis de sa blessure, n’était pas encore présent dans le groupe des Citizens.

Il fallait attendre la demi-heure pour voir le premier but du match, et il était l’œuvre du buteur des Diables. Lukaku était à la réception d’un centre de Mirallas pour ouvrir tranquillement le score du pied gauche (1-0, 34e).

Quality finish from Lukaku to give Everton a 1-0 lead against Manchester City pic.twitter.com/bVWoxYARuv