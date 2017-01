Transfert surprise de Trebel du Standard à Anderlecht: voici les premières indiscrétions sur la transaction qui a fait l'effet d'une bombe!

« L e Standard de Liège et le RSC Anderlecht communiquent avoir trouvé cet après-midi un accord concernant le transfert définitif d’Adrien Trebel dans la capitale. Ce transfert a été réalisé dans le respect mutuel et la confidentialité de toutes les parties. Bruno Venanzi et le président Roger Vanden Stock se réjouissent de l’issue de cette négociation. »

Voici le communiqué publié sur les sites internet des deux clubs pour annoncer la nouvelle du transfert du médian français, qui a fait l’effet d’une bombe.

Une déclaration laconique, qui ne disait rien les modalités de la transaction. D’après nos informations, les deux clubs se sont entendus sur une somme de transfert de 3 millions d’euros.

Arrivé libre et donc gratuit chez les Rouches à l’été en 2014 après avoir claqué la porte au FC Nantes, le joueur de 25 ans avait signé un contrat le liant au club liégeois jusqu’en 2018. Il avait ensuite prolongé son bail jusqu’en 2019 au terme de sa première saison, lors de laquelle il était rapidement devenu un joueur clé dans l’effectif des Rouches. Même s’il voulait à tout prix quitter le Standard, Trebel avait donc encore un contrat de deux ans et demi. Son prix était d’ailleurs estimé à 4 millions d’euros sur le site Transfermarkt.de. Une bonne affaire donc pour le Sporting bruxellois ?

Enfin, notons qu’il a signé un contrat de 3 ans et demi avec les Mauves.