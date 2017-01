Voici la première interview de Miss Belgique: "Mes parents sont mes plus grands supporters"

Au lendemain de la finale, c’est une tradition : la nouvelle Miss Belgique prend la pose, une coupe de champagne à la main, dans un bain et sur le grand lit de l’hôtel où elle loge, à La Panne. Et elle donne aussi sa première conférence de presse et répond aux questions des journalistes.

Romanie Schotte est donc naturellement revenue sur son sacre. « C’est une surprise. Je ne sais pas expliquer. Je suis trop contente, c’est un rêve devenu réalité ». Quand on lui demande ce qui a fait la différence face aux autres finalistes, elle ne sait pas trop. « Elles sont toutes très jolies. Je pense que j’ai donné le meilleur de moi-même, c’est peut-être ça », confie celle qui se dit prête pour une année qui s’annonce chargée. « Je pense que ça va être une année heureuse ».

Le concours, elle est un peu arrivée dedans par hasard. « J’avais fait un défilé pour la marque After Eden. Le photographe m’a dit de m’inscrire. J’ai dû convaincre mes parents de me laisser faire mais, aujourd’hui, ils sont mes plus grands supporters ».

Quant au fait d’être Miss, elle estime que c’est « être l’ambassadrice de mon pays. Cela va me permettre de rencontrer beaucoup de gens et de vivre de nouvelles expériences ». Pour elle, « une bonne Miss doit être sociable, gentille, proche des gens et doit s’intéresser à beaucoup de choses ». Un message pour les autres finalistes qui ont loupé la couronne ? « Vous avez été formidables. Je suis très fière de tout le monde. Il ne faut pas perdre le courage. Je leur souhaite le meilleur ».

À l’agenda de ses prochains jours, un shooting pour un magazine, une intervention télévisée sur RTL-TVi lundi ainsi qu’en radio mais aussi une séance-photos de Saint-Valentin pour un sponsor bijoux.