Bernard Wesphael se confie sur son nouveau projet: "Pas dans une logique de créer un parti politique, mais bien un mouvement citoyen"

G.G.

Bernard Wesphael ne compte pas tourner la page de la politique. L’intéressé avait annoncé la semaine dernière qu’il comptait toujours s’investir, tout en restant assez flou sur ses ambitions. Le Liégeois a accepté de dévoiler une partie de son projet et met les choses au clair : il ne croit plus aux partis politiques et n’est donc pas d’en une logique d’en recréer un, après Écolo et le Mouvement de Gauche. Bernard Wesphael assure également ne plus avoir d’ambition personnelle de leadership et prône un mouvement de réflexion pour faire participer les citoyens à la chose publique. Extrait.