Le shopping sur smartphone reste limité en Belgique

Belga

De plus en plus de Belges utilisent leur smartphone pour faire des achats en ligne, mais le phénomène reste relativement limité en Belgique, ressort-il d’une analyse du bureau GfK. L’été dernier, 16% affirmaient avoir utilisé au moins une fois leur smartphone pour commander en ligne, soit quatre points de pourcentage de plus qu’un an auparavant. Le smartphone est ainsi devenu plus populaire que la tablette (14%).