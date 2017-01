La Belgique libère 3 millions d'euros pour les réfugiés sud-soudanais en RDC et en Ouganda

La Belgique va débloquer trois millions d’euros pour l’accueil des réfugiés sud-soudanais en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda pour fuir les violences causées par la guerre civile, a annoncé lundi le ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo.

La Coopération belge au Développement soutiendra un programme de deux ans du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR), a-t-il précisé dans un communiqué.

Plus d’un million de Soudanais du Sud ont fui leur pays pour se réfugier dans des pays voisins, principalement en Ouganda mais aussi en Ethiopie, au Kenya, en RDC et en République centrafricaine (RCA).

«Au Soudan du Sud, l’un des pays les plus jeunes au monde, la souffrance humaine est terrible. La responsabilité des leaders politiques sud-soudanais est écrasante. Ils font primer leurs propres intérêts sur la sécurité de leurs 11 millions de concitoyens. Comme les besoins humanitaires sont criants, j’ai décidé de soutenir les autorités congolaises et ougandaises sur le plan humanitaire dans l’accueil des nombreux réfugiés. Espérons qu’après trois ans de guerre, on verra enfin s’esquisser en 2017 une ébauche de paix durable au Soudan du Sud», a déclaré M. De Croo, cité par le communiqué.

Le financement belge de trois millions d’euros servira à alimenter le plan d’urgence du HCR pour les réfugiés sud-soudanais en RDC et en Ouganda, à parts égales.

Le Soudan du Sud est ravagé par une guerre civile depuis décembre 2013, et une nouvelle flambée de violence a éclaté en juillet.

En 2016, la Belgique a mobilisé au total 21,4 millions d’euros en faveur du travail humanitaire du HCR.