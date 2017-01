Enlèvement de Grâce, 5 mois: le père et l'oncle nient toute implication

Depuis vendredi soir, Presila, la maman de la petite Grâce était dans l'angoisse. L'enlèvement de la petite fille s’était déroulé dans la soirée, quand le père de la petite, Jordy Weiss, est arrivé chez elle avec son frère. Presila affirme que son ex l’a frappée au visage avec une machette et qu’il est parti avec le bébé. Lui et son frère ont été arrêtés, mais ils nient les faits.

Vendredi, la petite Grace Weiss a disparu de chez sa maman.

L’affaire avait commencé vendredi soir. Presila, la maman de la petite, se trouvait dans un chalet au bois de Pincemaille à Estinnes, où elle aurait élu domicile après sa rupture avec Jordy Weiss, le père de sa fille.

La jeune femme a appelé la police dans la soirée en déclarant que son ex, accompagné de son frère Tony, était venu chez elle dans la soirée.

On sait, via les réseaux sociaux, que la rupture avait été très difficile entre les parents et que les conflits étaient importants. Presila prétendait notamment que son ex refusait de lui rendre les affaires du bébé.

La suite de ce fait divers dramatique dans nos éditions de ce mardi